"Укренерго" застосувало екстрені аварійні відключення по всій Україні

Фото: аварійні відключення будуть з 10 ранку 28 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Укренерго" з 10:00 понеділка, 28 листопада, застосувало аварійні відключення по всій території внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях", - йдеться в повідомленні. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%, додали в прес-службі. Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів, повідомили в "Укренерго".