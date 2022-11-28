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"Укренерго" застосувало екстрені аварійні відключення по всій Україні

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Україна, Понеділок 28 листопада 2022 10:05
"Укренерго" застосувало екстрені аварійні відключення по всій Україні Фото: аварійні відключення будуть з 10 ранку 28 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" з 10:00 понеділка, 28 листопада, застосувало аварійні відключення по всій території внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях", - йдеться в повідомленні.

Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%, додали в прес-службі.

Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів, повідомили в "Укренерго".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що до неділі, 27 листопада, енергетикам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми України, але досі залишається дефіцит електрики на рівні 20%.

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Укренерго відключеня світла
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