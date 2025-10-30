UA

"Укренерго" повернуло графіки погодинних відключень: триватимуть до 22:00

Фото: в Україні знову діють погодинні відключення світла до 22:00 (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В усіх областях України вимушено повертаються графіки погодинних відключень світла. Причина - наслідки масованої атаки РФ на енергооб’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

"Через складну ситуацію в енергосистемі - в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання", - йдеться у дописі.

Графіки погодинних відключень будуть застосовуватись з 15:00 до 22:00 обсягом від 1 до 2 черг.

"Причина застосування обмежень - наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня", - повідомило "Укренерго".

Всіх українців попередили, що час та обсяг застосування обмежень протягом дня можуть  змінитись. Актуальну інформацію щодо відключень можна знайти на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Масована атака на Україну 30 жовтня

Нагадаємо, в ніч на четвер, 30 жовтня, країна-агресорка здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по енергетичній інфраструктурі України.

Під ударом опинилися західні області, зокрема Вінницька, Львівська, Івано-Франківська, а також Дніпропетровщина, Запоріжжя й Миколаївщина.

Пошкодження отримали теплоелектростанції, об’єкти енергетики, житлові будинки та підприємства. Знеструмлені сотні населених пунктів, у кількох регіонах зафіксовані поранені, серед них діти.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, масована атака окупантів спричинила значні пошкодження та перебої з електропостачанням.

Він повідомив, що на Вінничині знеструмлені понад 400 населених пунктів, на Дніпропетровщині - 125, у Запорізькій області - 148. Колісник додав, що наслідки обстрілів є і Львівщині.

Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

