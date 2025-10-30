"Укренерго" повернуло графіки погодинних відключень: триватимуть до 22:00

В усіх областях України вимушено повертаються графіки погодинних відключень світла. Причина - наслідки масованої атаки РФ на енергооб’єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
"Через складну ситуацію в енергосистемі - в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання", - йдеться у дописі.
Графіки погодинних відключень будуть застосовуватись з 15:00 до 22:00 обсягом від 1 до 2 черг.
"Причина застосування обмежень - наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня", - повідомило "Укренерго".
Всіх українців попередили, що час та обсяг застосування обмежень протягом дня можуть змінитись. Актуальну інформацію щодо відключень можна знайти на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.
Нагадаємо, в ніч на четвер, 30 жовтня, країна-агресорка здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по енергетичній інфраструктурі України.
Під ударом опинилися західні області, зокрема Вінницька, Львівська, Івано-Франківська, а також Дніпропетровщина, Запоріжжя й Миколаївщина.
Пошкодження отримали теплоелектростанції, об’єкти енергетики, житлові будинки та підприємства. Знеструмлені сотні населених пунктів, у кількох регіонах зафіксовані поранені, серед них діти.
За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, масована атака окупантів спричинила значні пошкодження та перебої з електропостачанням.
Він повідомив, що на Вінничині знеструмлені понад 400 населених пунктів, на Дніпропетровщині - 125, у Запорізькій області - 148. Колісник додав, що наслідки обстрілів є і Львівщині.
Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.