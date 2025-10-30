"Укренерго" повернуло графіки погодинних відключень: триватимуть до 22:00

"Через складну ситуацію в енергосистемі - в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання", - йдеться у дописі.

Графіки погодинних відключень будуть застосовуватись з 15:00 до 22:00 обсягом від 1 до 2 черг.

"Причина застосування обмежень - наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня", - повідомило "Укренерго".

Всіх українців попередили, що час та обсяг застосування обмежень протягом дня можуть змінитись. Актуальну інформацію щодо відключень можна знайти на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.