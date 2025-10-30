"Укрэнерго" вернуло графики почасовых отключений: будут продолжаться до 22:00

Массированная атака на Украину 30 октября

Напомним, в ночь на четверг, 30 октября, страна-агрессор осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

Под ударом оказались западные области, в частности Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, а также Днепропетровская, Запорожская и Николаевская области.

Повреждения получили теплоэлектростанции, объекты энергетики, жилые дома и предприятия. Обесточены сотни населенных пунктов, в нескольких регионах зафиксированы раненые, среди них дети.

По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, массированная атака оккупантов вызвала значительные повреждения и перебои с электроснабжением.

Он сообщил, что в Винницкой области обесточены более 400 населенных пунктов, в Днепропетровской области - 125, в Запорожской области - 148. Колесник добавил, что последствия обстрелов есть и на Львовщине.

Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.