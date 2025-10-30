RU

Экономика Авто Tech

"Укрэнерго" вернуло графики почасовых отключений: будут продолжаться до 22:00

Фото: в Украине снова действуют почасовые отключения света до 22:00 (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во всех областях Украины вынужденно возвращаются графики почасовых отключений света. Причина - последствия массированной атаки РФ на энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме - во всех регионах Украины вынужденно возобновляется применение мер ограничения потребления", - говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений будут применяться с 15:00 до 22:00 объемом от 1 до 2 очередей.

"Причина применения ограничений - последствия массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября", - сообщило "Укрэнерго".

Всех украинцев предупредили, что время и объем применения ограничений в течение дня могут измениться. Актуальную информацию об отключениях можно найти на официальных страницах облэнерго в соцсетях.

 

Массированная атака на Украину 30 октября

Напомним, в ночь на четверг, 30 октября, страна-агрессор осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

Под ударом оказались западные области, в частности Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, а также Днепропетровская, Запорожская и Николаевская области.

Повреждения получили теплоэлектростанции, объекты энергетики, жилые дома и предприятия. Обесточены сотни населенных пунктов, в нескольких регионах зафиксированы раненые, среди них дети.

По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, массированная атака оккупантов вызвала значительные повреждения и перебои с электроснабжением.

Он сообщил, что в Винницкой области обесточены более 400 населенных пунктов, в Днепропетровской области - 125, в Запорожской области - 148. Колесник добавил, что последствия обстрелов есть и на Львовщине.

Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

