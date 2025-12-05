ua en ru
"Укренерго" попередило про вимкнення світла 6 грудня: якими будуть графіки

Україна, П'ятниця 05 грудня 2025 17:27
UA EN RU
"Укренерго" попередило про вимкнення світла 6 грудня: якими будуть графіки Фото: в Україні продовжать вимикати світло за графіками 6 грудня (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У суботу, 6 грудня, в Україні й надалі діятимуть відключення світла за графіками. Протягом доби одночасно вимикатимуть від 0,5 до 2,5 черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Вимкнення світла продовжаться внаслідок ворожих ударів по українських енергооб'єктах. Завтра в Україні діятимуть наступні обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
  • з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Укренерго" закликало українців слідкувати за дописами у соцмережах обленерго, оскільки протягом доби графіки відключень можуть змінюватись. Крім того, громадян попросили ощадливо споживати електроенергію після її увімкнення за графіком.

Варто зазначити, що сьогодні, 5 грудня, в областях застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості.

РФ посилила удари по енергетиці України

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські війська вночі атакували енергетику у кількох регіонах, у чотирьох областях зафіксовані знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням. Зокрема, зафіксовані влучання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетичні об'єкти.

Сьогодні, 5 грудня, майже 90% абонентів Чернігівської області залишились без світла через системну аварію. Наразі тривають ремонтні роботи.

