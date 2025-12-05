ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

"Укрэнерго" предупредило об отключении света 6 декабря: какими будут графики

Украина, Пятница 05 декабря 2025 17:27
UA EN RU
"Укрэнерго" предупредило об отключении света 6 декабря: какими будут графики Фото: в Украине продолжат выключать свет по графикам 6 декабря (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В субботу, 6 декабря, в Украине и в дальнейшем будут действовать отключения света по графикам. В течение суток одновременно будут выключать от 0,5 до 2,5 очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Отключения света продолжатся в результате вражеских ударов по украинским энергообъектам. Завтра в Украине будут действовать следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 2,5 очереди;
  • с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Укрэнерго" призвало украинцев следить за сообщениями в соцсетях облэнерго, поскольку в течение суток графики отключений могут меняться. Кроме того, граждан попросили экономно потреблять электроэнергию после ее включения по графику.

Стоит отметить, что сегодня, 5 декабря, в областях применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.

РФ усилила удары по энергетике Украины

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ночью атаковали энергетику в нескольких регионах, в четырех областях зафиксированы обесточивания. Энергетики уже работают над восстановлением. В частности, зафиксированы попадания в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетические объекты.

Сегодня, 5 декабря, почти 90% абонентов Черниговской области остались без света из-за системной аварии. Сейчас продолжаются ремонтные работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключение света
Новости
Подозреваемого в смертельном ранении военного во Львове взяли под стражу: что известно
Подозреваемого в смертельном ранении военного во Львове взяли под стражу: что известно
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне