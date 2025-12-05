"Укрэнерго" предупредило об отключении света 6 декабря: какими будут графики

В субботу, 6 декабря, в Украине и в дальнейшем будут действовать отключения света по графикам. В течение суток одновременно будут выключать от 0,5 до 2,5 очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Отключения света продолжатся в результате вражеских ударов по украинским энергообъектам. Завтра в Украине будут действовать следующие ограничения: с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 2,5 очереди ;

; с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей. "Укрэнерго" призвало украинцев следить за сообщениями в соцсетях облэнерго, поскольку в течение суток графики отключений могут меняться. Кроме того, граждан попросили экономно потреблять электроэнергию после ее включения по графику. Стоит отметить, что сегодня, 5 декабря, в областях применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.