"Укренерго" попередило про відключення світла в Україні 23 грудня

Україна, Понеділок 22 грудня 2025 17:34
UA EN RU
"Укренерго" попередило про відключення світла в Україні 23 грудня Ілюстративне фото: відключення світла 23 грудня відбуватимуться у більшості регіонів (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У вівторок, 23 грудня, у більшості областей України діятимуть графіки відключення світла для побутових споживачів. Обмеження діятимуть і для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Укренерго" зазначило, що обмеження продовжують діяти внаслідок масованих російських обстрілів енергетики України. Як і раніше, кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях, не названа.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Українців також закликали ощадливо споживати електроенергію після того, як вона з'являється за графіком.

Удар росіян по Україні 22 грудня

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 22 грудня, окупанти двічі атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атак пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури міста.

Через обстріли тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів. Також повідомлялось про постраждалого, якого доправили до лікарні з осколковими пораненнями.

Крім того, під ударом росіян перебувала й Житомирська область. Там ворог обстріляв об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, постраждали четверо працівників "Укрзалізниці".

За даними Повітряних сил, вночі російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.

