ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакувала Україну з п'яти напрямків: зафіксовано майже три десятки влучань

Понеділок 22 грудня 2025 09:15
UA EN RU
Росія атакувала Україну з п'яти напрямків: зафіксовано майже три десятки влучань Ілюстративне фото: сили ППО збили 58 дронів (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 22 грудня російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Подробиці атаки

За даними військових, з 19:00 неділі, 21 грудня, окупанти атакували Україну 86 ударними БПЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів. Понад 50 із них - це дрони "Шахеди".

Запуск безпілотників відбувався з напрямків Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, з ТОТ Донеччини, а також з Чауди - ТОТ АР Крим.

Робота ППО

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила та подавила 58 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Росія атакувала Україну з п'яти напрямків: зафіксовано майже три десятки влучань

Обстріл України

Нагадаємо, сьогодні вночі російські загарбники атакували ударними безпілотниками Кривий Ріг Дніпропетровської області. В результаті обстрілу виникли пожежі та пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Ворог також спрямував безпілотники на Павлоград. Там зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Дрони
Новини
У Москві підірвали авто російського генерала, він загинув
У Москві підірвали авто російського генерала, він загинув
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ