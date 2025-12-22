"Укрэнерго" предупредило об отключениях света в Украине 23 декабря

Во вторник, 23 декабря, в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения света для бытовых потребителей. Ограничения будут действовать и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Укрэнерго" отметило, что ограничения продолжают действовать в результате массированных российских обстрелов энергетики Украины. Как и ранее, количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, не названо.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Украинцев также призвали экономно потреблять электроэнергию после того, как она появляется по графику.