"Укренерго" попередило про відключення світла на 9 грудня: якими будуть графіки

Відключення триватимуть й надалі внаслідок ворожих ударів по українських енергетичних об'єктах. Завтра в Україні діятимуть такі обмеження:

з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 2 до 4 черг ;

; з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Українців попередили, що протягом доби обсяги та час обмежень можуть змінюватися, тому варто стежити за оновленнями у соцмережах обленерго.

"Укренерго" також попросило українців ощадливо споживати електроенергію після її увімкнення за графіком.

Варто зазначити, що сьогодні, 8 грудня, в областях застосовуються погодинні відключення в обсязі від 2,5 до 4 черг, а також обмеження потужності для промисловості.