"Укренерго" попередило про відключення світла на 7 листопада: якими будуть графіки

В Україні завтра, 7 листопада, заплановано погодинні вимкнення світла в межах графіків. Обмежувати електропостачання будуть в окремих регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
За даними компанії, для побутових споживачів з 08:00 до 21:00 діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 черги до 1,5 черги.
При цьому для промислових споживачів з 08:00 до 22:00 введуть графіки обмеження потужності.
В "Укренерго" звернули увагу, що протягом дня обсяг і час застосування відключень світла можуть змінювати.
Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, в окремих регіонах України діють графіки погодинних відключень світла. За інформацією "Укренерго",графіки обсягом від 0,5 черги до 2 черг ввели з 08:00 до 22:00.
При цьому вранці, 6 листопада, графіки відключень світла в Києві оновили - обмеження стали трохи жорсткішими.
Відключення світла в Україні пов'язані із серією ударів російських окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Ворог спеціально атакує енергооб'єкти на тлі похолодання, оскільки рівень споживання електроенергії в холодну пору року зростає, і наслідки ударів стають більш відчутними для цивільного населення.
Як зазначали джерела РБК-Україна, такими ударами росіяни хочуть вплинути на моральний стан мирного населення України і змусити погодиться на будь-які поступки для завершення війни.
До слова, ворог сьогодні, 6 листопада, вночі вкотре вдарив по енергооб'єктах у Чернігівській та Сумській областях. Це спричинило нові знеструмлення.