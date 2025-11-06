RU

Экономика

"Укрэнерго" предупредило об отключениях света на 7 ноября: какими будут графики

Иллюстративное фото: в Украине 7 ноября ожидаются графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 7 ноября, планируются почасовые отключения света в рамках графиков. Ограничивать электроснабжение будут в отдельных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

По данным компании, для бытовых потребителей с 08:00 до 21:00 будут действовать графики почасовых отключений света объемом от 0,5 очереди до 1,5 очереди. 

При этом для промышленных потребителей с 08:00 до 22:00 введут графики ограничения мощности. 

В "Укрэнерго" обратили внимание, что в течение дня объем и время применения отключений света могут менять. 

Отключения света в Украине

Напомним, сегодня, 6 ноября, в отдельных регионах Украины действуют графики почасовых отключений света. По информации "Укрэнерго", графики объемом от 0,5 очереди до 2 очередей ввели с 08:00 до 22:00.

При этом утром, 6 ноября, графики отключений света в Киеве обновили - ограничения стали чуть более жесткими.

Отключения света в Украине связаны с серией ударов российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Враг специально атакует энергообъекты на фоне похолодания, поскольку уровень потребления электроэнергии в холодное время года растет и последствия ударов становятся более ощутимыми для гражданского населения.

Как отмечали источники РБК-Украина, такими ударами россияне хотят повлиять на моральное состояние мирного населения Украины и вынудить согласится на любые уступки для завершения войны.

К слову, враг сегодня, 6 ноября, ночью в очередной раз ударил по энергообъектам в Черниговской и Сумской областях. Это вызвало новые обесточивания.

УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключение света