"Укрэнерго" предупредило об отключениях света на 7 ноября: какими будут графики

По данным компании, для бытовых потребителей с 08:00 до 21:00 будут действовать графики почасовых отключений света объемом от 0,5 очереди до 1,5 очереди.

При этом для промышленных потребителей с 08:00 до 22:00 введут графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что в течение дня объем и время применения отключений света могут менять.