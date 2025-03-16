UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Укренерго" попередило про відключення світла 17 березня: кого торкнуться

Фото: в "Укренерго" розповіли, чому вимикатимуть світло (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

У понеділок, 17 березня, в Україні будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії. Проте вони торкнуться лише промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі завтра, 17 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - йдеться в повідомленні компанії. 
 
Час застосування обмежень: 

  • 06:00 - 20:00

В "Укренерго" додали, що причина запровадження обмежень - наслідки російських атак на енергооб’єкти. 

Водночас відключення побутових споживачів не прогнозується. 

Разом з тим "Укренерго" зазначило, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому споживачам варто стежити за наступними повідомленнями.

Удари РФ по енергосистемі України

Нагадаємо, у 2024 році Росія систематично завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до запровадження у країні графіків відключення електроенергії.

При цьому у грудні 2024 року та січні 2025-го графіки майже не запроваджувалися. А на початку лютого у мережі поширилася інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Однак в "Укренерго" спростували такі заяви.

Втім на початку березня вже кілька разів застосовувалися графіки відключення світла. 1 березня застосовувалися графіки відключення світла. "Укренерго" тоді пояснило обмеження потужності складною ситуацією в енергосистемі України.

Також 3 березня, в Україні знову застосовували графіки відключення світла з тієї ж причини. Проте і в першому, і в другому випадку вони торкнулися лише промисловості та бізнесу.

А в ніч на 15 березня російські війська знову масовано атакували енергетику у двох областях України. Внаслідок обстрілу на об'єктах в Дніпропетровській та Одеській областях суттєві пошкодження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоВідключеня світла