"Укренерго" попередило про відключення світла 17 березня: кого торкнуться

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі завтра, 17 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - йдеться в повідомленні компанії.



Час застосування обмежень:

06:00 - 20:00

В "Укренерго" додали, що причина запровадження обмежень - наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Водночас відключення побутових споживачів не прогнозується.

Разом з тим "Укренерго" зазначило, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому споживачам варто стежити за наступними повідомленнями.

Удари РФ по енергосистемі України

Нагадаємо, у 2024 році Росія систематично завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до запровадження у країні графіків відключення електроенергії.

При цьому у грудні 2024 року та січні 2025-го графіки майже не запроваджувалися. А на початку лютого у мережі поширилася інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Однак в "Укренерго" спростували такі заяви.