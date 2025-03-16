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"Укрэнерго" предупредило об отключении света 17 марта: кого коснутся

Фото: в "Укрэнерго" рассказали, почему будут выключать свет (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

В понедельник, 17 марта, в Украине будут применяться графики отключения электроэнергии. Однако они коснутся только промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 17 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении компании.

Время применения ограничений:

  • 06:00 - 20:00

В "Укрэнерго" добавили, что причина введения ограничений - последствия российских атак на энергообъекты.

В то же время отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

Вместе с тем "Укрэнерго" отметило, что ситуация в энергосистеме может измениться. Поэтому потребителям стоит следить за следующими сообщениями.

Удары РФ по энергосистеме Украины

Напомним, в 2024 году Россия систематически наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к введению в стране графиков отключения электроэнергии.

При этом в декабре 2024 года и январе 2025-го графики почти не вводились. А в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Однако в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.

 

Впрочем в начале марта уже несколько раз применялись графики отключения света. 1 марта применялись графики отключения света. "Укрэнерго" тогда объяснило ограничение мощности сложной ситуацией в энергосистеме Украины.

Также 3 марта, в Украине снова применяли графики отключения света по той же причине. Однако и в первом, и во втором случае они коснулись только промышленности и бизнеса.

А в ночь на 15 марта российские войска снова массированно атаковали энергетику в двух областях Украины. В результате обстрелов на объектах в Днепропетровской и Одесской областях существенные повреждения.

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