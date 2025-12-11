"Укренерго" попередило, як відключатимуть світло в Україні 12 грудня
У п'ятницю, 12 грудня, в Україні продовжать діяти графіки відключення світла. Інформація про обсяг відключень та кількість одночасно задіяних черг не надається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Завтра, 12 грудня, в усіх регіонах країни діятимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.
Обмеження запроваджуються внаслідок масованих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України росіянами.
"Укренерго" попередило про можливі зміни обсягу та часу застосування відключень, про що можна дізнатися на сторінках обленерго.
Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію після того, як вона з'являтиметься за графіками.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко раніше заявила, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Вона наголосила, що уряд працює над скороченням тривалості вимкнень.
За даними джерел РБК-Україна, робота зі скорочення тривалості відключень дійсно ведеться. Цікаво, що скоротити кількість відключень світла планують за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, будуть відключати не тільки об'єкти, але й всіх інших абонентів, які знаходяться на їхній лінії.
РБК-Україна раніше писало, що до кінця тижня у більшості областей відключення стосуватимуться трьох черг споживачів. В результаті українці протягом доби будуть без електрики до 12 годин.