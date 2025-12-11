"Укренерго" попередило, як відключатимуть світло в Україні 12 грудня

У п'ятницю, 12 грудня, в Україні продовжать діяти графіки відключення світла. Інформація про обсяг відключень та кількість одночасно задіяних черг не надається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Завтра, 12 грудня, в усіх регіонах країни діятимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Обмеження запроваджуються внаслідок масованих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України росіянами. "Укренерго" попередило про можливі зміни обсягу та часу застосування відключень, про що можна дізнатися на сторінках обленерго. Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію після того, як вона з'являтиметься за графіками.