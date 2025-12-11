"Укрэнерго" предупредило, как будут отключать свет в Украине 12 декабря
В пятницу, 12 декабря, в Украине продолжат действовать графики отключения света. Информация об объеме отключений и количестве одновременно задействованных очередей не предоставляется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Завтра, 12 декабря, во всех регионах страны будут действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.
Ограничения вводятся в результате массированных комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины россиянами.
"Укрэнерго" предупредило о возможных изменениях объема и времени применения отключений, о чем можно узнать на страницах облэнерго.
Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию после того, как она будет появляться по графикам.
Отключения света в Украине
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко ранее заявила, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Она подчеркнула, что правительство работает над сокращением продолжительности отключений.
По данным источников РБК-Украина, работа по сокращению продолжительности отключений действительно ведется. Интересно, что сократить количество отключений света планируют за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры. Соответственно, будут отключать не только объекты, но и всех остальных абонентов, которые находятся на их линии.
РБК-Украина ранее писало, что до конца недели в большинстве областей отключения будут касаться трех очередей потребителей. В результате украинцы в течение суток будут без электричества до 12 часов.