ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

"Укрэнерго" предупредило, как будут отключать свет в Украине 12 декабря

Украина, Четверг 11 декабря 2025 18:08
UA EN RU
"Укрэнерго" предупредило, как будут отключать свет в Украине 12 декабря Иллюстративное фото: графики отключений будут действовать во всех регионах Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 12 декабря, в Украине продолжат действовать графики отключения света. Информация об объеме отключений и количестве одновременно задействованных очередей не предоставляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра, 12 декабря, во всех регионах страны будут действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Ограничения вводятся в результате массированных комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины россиянами.

"Укрэнерго" предупредило о возможных изменениях объема и времени применения отключений, о чем можно узнать на страницах облэнерго.

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию после того, как она будет появляться по графикам.

Отключения света в Украине

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко ранее заявила, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Она подчеркнула, что правительство работает над сокращением продолжительности отключений.

По данным источников РБК-Украина, работа по сокращению продолжительности отключений действительно ведется. Интересно, что сократить количество отключений света планируют за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры. Соответственно, будут отключать не только объекты, но и всех остальных абонентов, которые находятся на их линии.

РБК-Украина ранее писало, что до конца недели в большинстве областей отключения будут касаться трех очередей потребителей. В результате украинцы в течение суток будут без электричества до 12 часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Электроэнергия Отключение света
Новости
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений