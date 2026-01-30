"Укренерго" попередило про графіки відключень світла на 31 січня: будуть в усіх областях

Ситуація в енергосистемі України

РФ завдала кілька масованих ударів по енергетичній системі України, які припали на період різкого похолодання. Це ускладнило роботу енергетиків щодо відновлення пошкодженої інфраструктури.

Внаслідок ворожих обстрілів цілі райони у великих містах протягом тривалого часу залишалися без електроенергії, гарячої води та тепла.

Нагадаємо, в ніч та зранку 29 січня росіяни били по об'єктах енергетики у кількох областях України. Внаслідок обстрілів зафіксовані знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.

З опівночі 29 січня у Києві запровадили тимчасові графіки електропостачання. Попри значний дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося запровадити графіки з тим обсягом світла, який наразі доступний.

Зазначимо, з 14 січня за доручення президента України Володимира Зеленського після серії російських ударів і погіршення погодних умов в енергетиці країни діє режим надзвичайної ситуації.

Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що ситуація в енергосистемі є найскладнішою від початку повномасштабної війни. Він наголосив, що 22 січня став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.