"Укренерго" попередило про графіки відключень світла на 31 січня: будуть в усіх областях

В суботу, 31 січня, по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Завтра для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.
Світло в усіх областях продовжують відключати внаслідок масованих комбінованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
"Укренерго" також закликало всіх громадян економно користуватись електроенергією, коли вона буде з'являтися за графіком.
РФ завдала кілька масованих ударів по енергетичній системі України, які припали на період різкого похолодання. Це ускладнило роботу енергетиків щодо відновлення пошкодженої інфраструктури.
Внаслідок ворожих обстрілів цілі райони у великих містах протягом тривалого часу залишалися без електроенергії, гарячої води та тепла.
Нагадаємо, в ніч та зранку 29 січня росіяни били по об'єктах енергетики у кількох областях України. Внаслідок обстрілів зафіксовані знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.
З опівночі 29 січня у Києві запровадили тимчасові графіки електропостачання. Попри значний дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося запровадити графіки з тим обсягом світла, який наразі доступний.
Зазначимо, з 14 січня за доручення президента України Володимира Зеленського після серії російських ударів і погіршення погодних умов в енергетиці країни діє режим надзвичайної ситуації.
Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що ситуація в енергосистемі є найскладнішою від початку повномасштабної війни. Він наголосив, що 22 січня став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.