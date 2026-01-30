"Укрэнерго" предупредило о графиках отключений света на 31 января: будут во всех областях

В субботу, 31 января, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Завтра для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.
Свет во всех областях продолжают отключать в результате массированных комбинированных ударов России по энергетическим объектам Украины.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
"Укрэнерго" также призвало всех граждан экономно пользоваться электроэнергией, когда она будет появляться по графику.
РФ нанесла несколько массированных ударов по энергетической системе Украины, которые пришлись на период резкого похолодания. Это осложнило работу энергетиков по восстановлению поврежденной инфраструктуры.
Вследствие вражеских обстрелов целые районы в крупных городах в течение длительного времени оставались без электроэнергии, горячей воды и тепла.
Напомним, в ночь и утром 29 января россияне били по объектам энергетики в нескольких областях Украины. В результате обстрелов зафиксированы обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.
С полуночи 29 января в Киеве ввели временные графики электроснабжения. Несмотря на значительный дефицит электроэнергии, энергетикам удалось ввести графики с тем объемом света, который сейчас доступен.
Отметим, с 14 января по поручению президента Украины Владимира Зеленского после серии российских ударов и ухудшения погодных условий в энергетике страны действует режим чрезвычайной ситуации.
Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что ситуация в энергосистеме является самой сложной с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.