Курс долара Економіка Авто Tech

"Укренерго" оприлюднило графіки на 19 листопада: як відключатимуть світло

Ілюстративне фото: відключення 19 листопада становитимуть до 4 черг одночасно (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У середу, 19 листопада, в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії. Вимикати світло будуть у більшості регіонів - в обсязі від 1 до 4 черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Внаслідок масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України російськими загарбниками протягом середи у більшості регіонів діятимуть наступні обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 1 до 4 черг;
  • з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.

"Укренерго" попередило українців, що обсяги і час застосування обмежень  можуть змінюватись протягом доби. Ознайомитися зі змінами у графіках відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

Сьогодні, 18 листопада, протягом дня у більшості областей України діють графіки відключень електроенергії обсягом від 1,5 до 4 черг.

Відключення електроенергії

Нагадаємо, відключення світла в Україні запровадили внаслідок масштабного російського обстрілу енергетики у ніч на 8 листопада. В результаті ударів росіян зупинили роботу обидві ТЕС "Центренерго", пошкодження отримали й інші енергетичні об'єкти.

Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Зокрема російські дрони-камікадзе "Шахед" атакували енергетичний об'єкт у Ніжині.

Крім того, росіяни пізніше атакували ще один енергетичний об'єкт на Чернігівщині.

В ніч на сьогодні, 18 листопада, окупанти атакували енергетичні об’єкти у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Донецькій областях. Внаслідок ворожих атак сталися знеструмлення споживачів у Дніпропетровській та Сумській областях.

