"Укрэнерго" обнародовало графики на 19 ноября: как будут отключать свет

В результате массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины российскими захватчиками в течение среды в большинстве регионов будут действовать следующие ограничения:

с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 1 до 4 очередей ;

; с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.

"Укрэнерго" предупредило украинцев, что объемы и время применения ограничений могут варьироваться в течение суток. Ознакомиться с изменениями в графиках отключений можно на официальных страницах облэнерго.

Сегодня, 18 ноября, в течение дня в большинстве областей Украины действуют графики отключений электроэнергии объемом от 1,5 до 4 очередей.