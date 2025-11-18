ua en ru
РФ вночі атакувала енергетику у чотирьох областях, у двох - знеструмлення, - Міненерго

Вівторок 18 листопада 2025 11:17
UA EN RU
РФ вночі атакувала енергетику у чотирьох областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували енергетичні об’єкти у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок російських атак на енергооб’єкти на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - додали в "Укренерго".

Як діють графіки

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України сьогодні продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання. Так, до кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг.

У всіх регіонах, де застосовуються погодинні відключення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Чи росте споживання електроенергії

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 18 листопада, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що й у цей же час минулого дня – у понеділок.

Вчора, 17 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 7,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 14 листопада. Причина таких змін – зниження температури та застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання у більшості регіонів України.

Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні протягом всієї доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Наслідки негоди

Через несприятливі погодні умови, а саме сильні пориви вітру – на ранок повністю або частково знеструмлені 124 населені пункти у 6 областях: Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій і Дніпропетровській.

Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця поточної доби.

Детальніше більше про графіки відключення світла сьогодні можна в матеріалі РБК-Україна.

