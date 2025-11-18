"Укренерго" оприлюднило графіки на 19 листопада: як відключатимуть світло

У середу, 19 листопада, в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії. Вимикати світло будуть у більшості регіонів - в обсязі від 1 до 4 черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

Внаслідок масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України російськими загарбниками протягом середи у більшості регіонів діятимуть наступні обмеження:

з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 1 до 4 черг ;

; з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.

"Укренерго" попередило українців, що обсяги і час застосування обмежень можуть змінюватись протягом доби. Ознайомитися зі змінами у графіках відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

Сьогодні, 18 листопада, протягом дня у більшості областей України діють графіки відключень електроенергії обсягом від 1,5 до 4 черг.