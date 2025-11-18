"Укрэнерго" обнародовало графики на 19 ноября: как будут отключать свет
В среду, 19 ноября, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Выключать свет будут в большинстве регионов - в объеме от 1 до 4 очередей одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
В результате массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины российскими захватчиками в течение среды в большинстве регионов будут действовать следующие ограничения:
- с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 1 до 4 очередей;
- с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.
"Укрэнерго" предупредило украинцев, что объемы и время применения ограничений могут варьироваться в течение суток. Ознакомиться с изменениями в графиках отключений можно на официальных страницах облэнерго.
Сегодня, 18 ноября, в течение дня в большинстве областей Украины действуют графики отключений электроэнергии объемом от 1,5 до 4 очередей.
Отключения электроэнергии
Напомним, отключения света в Украине ввели в результате масштабного российского обстрела энергетики в ночь на 8 ноября. В результате ударов россиян остановили работу обе ТЭС "Центрэнерго", повреждения получили и другие энергетические объекты.
Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. В частности российские дроны-камикадзе "Шахед" атаковали энергетический объект в Нежине.
Кроме того, россияне позже атаковали еще один энергетический объект на Черниговщине.
В ночь на сегодня, 18 ноября, оккупанты атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областях. Вследствие вражеских атак произошли обесточивания потребителей в Днепропетровской и Сумской областях.