ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

"Укрэнерго" обнародовало графики на 19 ноября: как будут отключать свет

Украина, Вторник 18 ноября 2025 18:43
UA EN RU
"Укрэнерго" обнародовало графики на 19 ноября: как будут отключать свет Иллюстративное фото: отключения 19 ноября составят до 4 очередей одновременно (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 19 ноября, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Выключать свет будут в большинстве регионов - в объеме от 1 до 4 очередей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

В результате массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины российскими захватчиками в течение среды в большинстве регионов будут действовать следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 1 до 4 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.

"Укрэнерго" предупредило украинцев, что объемы и время применения ограничений могут варьироваться в течение суток. Ознакомиться с изменениями в графиках отключений можно на официальных страницах облэнерго.

Сегодня, 18 ноября, в течение дня в большинстве областей Украины действуют графики отключений электроэнергии объемом от 1,5 до 4 очередей.

Отключения электроэнергии

Напомним, отключения света в Украине ввели в результате масштабного российского обстрела энергетики в ночь на 8 ноября. В результате ударов россиян остановили работу обе ТЭС "Центрэнерго", повреждения получили и другие энергетические объекты.

Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. В частности российские дроны-камикадзе "Шахед" атаковали энергетический объект в Нежине.

Кроме того, россияне позже атаковали еще один энергетический объект на Черниговщине.

В ночь на сегодня, 18 ноября, оккупанты атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областях. Вследствие вражеских атак произошли обесточивания потребителей в Днепропетровской и Сумской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Отключения света
Новости
В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано
В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского