"Укрэнерго" обнародовало графики на 19 ноября: как будут отключать свет

В среду, 19 ноября, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Выключать свет будут в большинстве регионов - в объеме от 1 до 4 очередей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.