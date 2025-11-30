"Укренерго" показало графіки на 1 грудня: як відключатимуть світло
В понеділок, 1 грудня, в усіх областях України продовжать відключати світло за графіками. Протягом доби вимикати будуть від 0,5 до 3 черг одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
У компанії повідомили, що в перший день зими внаслідок масованих російських ударів по об'єктах енергетики діятимуть наступні обмеження:
- з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 3 черг;
- з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Українців закликали слідкувати за інформацією щодо графіків на офіційних сторінках обленерго в соцмережах, оскільки час та обсяг обмежень можуть змінюватись.
Варто зауважити, що сьогодні, 30 листопада, протягом доби в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 3 черг.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, РФ з вересня регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. За інформацією Міненерго, у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.
За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.
Також росіяни намагаються залишити без світла Київ та область. Ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.