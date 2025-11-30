"Укрэнерго" показало графики на 1 декабря: как будут отключать свет

В понедельник, 1 декабря, во всех областях Украины продолжат отключать свет по графикам. В течение суток выключать будут от 0,5 до 3 очередей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

В компании сообщили, что в первый день зимы в результате массированных российских ударов по объектам энергетики будут действовать следующие ограничения:

с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей ;

; с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Украинцев призвали следить за информацией о графиках на официальных страницах облэнерго в соцсетях, поскольку время и объем ограничений могут меняться.

Стоит заметить, что сегодня, 30 ноября, в течение суток в Украине продолжают действовать графики почасовых отключений света объемом от 0,5 до 3 очередей.