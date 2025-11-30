"Укрэнерго" показало графики на 1 декабря: как будут отключать свет
В понедельник, 1 декабря, во всех областях Украины продолжат отключать свет по графикам. В течение суток выключать будут от 0,5 до 3 очередей одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
В компании сообщили, что в первый день зимы в результате массированных российских ударов по объектам энергетики будут действовать следующие ограничения:
- с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей;
- с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Украинцев призвали следить за информацией о графиках на официальных страницах облэнерго в соцсетях, поскольку время и объем ограничений могут меняться.
Стоит заметить, что сегодня, 30 ноября, в течение суток в Украине продолжают действовать графики почасовых отключений света объемом от 0,5 до 3 очередей.
Отключение света в Украине
Напомним, РФ с сентября регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.
По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.
Также россияне пытаются оставить без света Киев и область. Враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.