"Укренерго" назвало регіони з найскладнішою ситуацією зі світлом

За словами Зайченка, в Одеські області ситуація продовжує бути тяжкою, тому що атаки ворога тривають. Зокрема, сьогодні вночі були удари в районі Ізмаїлу.

"До цього наші бригади змогли відновити електропостачання через декілька наших підстанцій. Також ремонтні бригади обленерго займаються відновленням мереж для передачі електроенергії споживачам в середині міста", - розповів він.

Як наголосив очільник компанії, сьогодні більшість споживачів Одеси також заживлені вже, мають можливість користуватися електроенергією.

Водночас за його словами, найскладніша ситуація спостерігається у прифронтових та прикордонних регіонах.

"Дійсно найважча ситуація зараз на Донеччині, на контрольованій частині Донеччини. Тому що ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури. Фактично за останню добу вже були три атаки досить важкі з використанням КАБів. І дійсно там немає світла, є проблеми з забезпеченням теплопостачання. Ремонтні бригади вже працюють, але ситуація дійсно важка", - додав Зайченко.

Крім того, проблеми з електропостачанням залишаються на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині та Харківщині.

"Найбільш тяжкі ситуації саме в безпосередній близькості до фронту або до кордону, бо там досить важко виконувати ремонтні роботи", - підкреслив керівник "Укренерго".