"Укрэнерго" назвало регионы с самой сложной ситуацией со светом

В Одесской области ситуация со светом остается тяжелой из-за новых ударов врага, но самые серьезные проблемы сейчас наблюдаются на контролируемой части Донецкой области и в других прифронтовых регионах.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время телемарафона.
По словам Зайченко, в Одесской области ситуация продолжает быть тяжелой, потому что атаки врага продолжаются. В частности, сегодня ночью были удары в районе Измаила.
"До этого наши бригады смогли восстановить электроснабжение через несколько наших подстанций. Также ремонтные бригады облэнерго занимаются восстановлением сетей для передачи электроэнергии потребителям внутри города", - рассказал он.
Как отметил глава компании, сегодня большинство потребителей Одессы также запитаны уже, имеют возможность пользоваться электроэнергией.
В то же время, по его словам, самая сложная ситуация наблюдается в прифронтовых и приграничных регионах.
"Действительно самая тяжелая ситуация сейчас в Донецкой области, на контролируемой части Донецкой области. Потому что враг бьет по объектам критической инфраструктуры. Фактически за последние сутки уже были три атаки достаточно тяжелые с использованием КАБов. И действительно там нет света, есть проблемы с обеспечением теплоснабжения. Ремонтные бригады уже работают, но ситуация действительно тяжелая", - добавил Зайченко.
Кроме того, проблемы с электроснабжением остаются на Черниговщине, Днепропетровщине, Запорожье, Сумщине и Харьковщине.
"Наиболее тяжелые ситуации именно в непосредственной близости к фронту или к границе, потому что там достаточно трудно выполнять ремонтные работы", - подчеркнул руководитель "Укрэнерго".
Напомним, в ночь на 23 декабря 2025 года Украина пережила новую масштабную комбинированную атаку России, которая включала сотни ударных беспилотников (преимущественно "Шахедов") и десятки ракет, нацеленных на энергетическую инфраструктуру, особенно в западных областях. Это привело к значительным обесточиваниям в Украине.
А в ночь на 13 декабря Одесса и область подверглась самой массированной воздушной атаке, которую организовали оккупанты.
Тогда произошли повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. В отдельных районах области фиксировали перебои с электроснабжением. В результате ударов возникли возгорания.
По состоянию на 26 декабря в Украине продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Выключают свет сегодня в большинстве регионов Украины.
