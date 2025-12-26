Аварійно і за графіками: де і як сьогодні в Україні вимикають світло
В Україні сьогодні, 26 грудня, діють як аварійні відключення світла, так і за графіками. Це пов'язано з черговим російським ударом по енергетичній інфраструктурі країни.
РБК-Україна розповідає, як сьогодні вимикають світло по областях.
Що кажуть в "Укренерго"
Як повідомили в компанії, в Україні 26 грудня продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Вимикати світло будуть в більшості регіонів України.
Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Аварійні відключення
Станом на 11:30 аварійні графіки запроваджено у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Відключення за графіками
Київ
Сьогодні світло у столиці відключатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 08:00 до 13:30 та з 17:00 до 21:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 22:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:30;
- 5.2 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 20:30;
- 6.2 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:30.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 26 грудня (t.me/dtek_ua)
Зазначимо, графіки вимкнення світла в Києві доступні на ресурсах компаній YASNO і ДТЕК.
Київська область
Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень на 26 грудня у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Дніпропетровська область
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень на 26 грудня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Вінницька область
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Житомирська область
Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Графіки відключень на 26 грудня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)
Запорізька область
Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:
- черга 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;
- черга 1.2: 03:00 – 07:30, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- черга 2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00;
- черга 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- черга 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- черга 3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- черга 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- черга 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- черга 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- черга 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- черга 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- черга 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.
Графіки відключень у Кіровоградській області
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
на офіційному сайті;
в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
через "Пошук відключень за адресою".
Графіки відключень на 26 грудня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)
Графіки відключень у Черкаській області
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Графіки відключень у Миколаївській області
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Графіки відключень у Полтавській області
Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 26 грудня в області:
- з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;
- з 06:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг;
- з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.
Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Графіки відключень у Рівненській області
Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:
Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:
Графіки відключень у Сумській області
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
- на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
- в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
- у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
- у Telegram;
- у Facebook.
Графіки відключень на 26 грудня у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)
Графіки відключень у Тернопільській області
Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:
Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:
Графіки відключень на 26 грудня у Тернопільській області (інфографіка: toe.com.ua)
Графіки відключень у Хмельницькій області
Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:
Графіки відключень на 26 грудня у Хмельницькій області (інфографіка: hoe.com.ua)
Графіки відключень у Чернівецькій області
Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:
Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).
Графіки відключень на 26 грудня у Чернівецькій області (інфографіка: oblenergo.cv.ua)
Графіки відключень у Чернігівській області
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графіки відключень на 26 грудня у Чернігівській області (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)