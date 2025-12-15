"Укренерго" назвало графіки відключень на 16 грудня: стосуються не всіх областей

У вівторок, 16 грудня, в України діятимуть графіки відключення світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості. Вони стосуватимуться не всіх областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Протягом доби графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів будуть застосовуватися у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Укренерго" пояснило, що причиною обмежень є наслідки масованих російських ударів по енергетиці України. При цьому кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях, не оприлюднена.

Всіх українців попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Дізнатися про час та обсяг застосування відключень за певною адресою можна на офіційних сторінках обленерго.