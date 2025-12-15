"Укренерго" назвало графіки відключень на 16 грудня: стосуються не всіх областей
У вівторок, 16 грудня, в України діятимуть графіки відключення світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості. Вони стосуватимуться не всіх областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Протягом доби графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів будуть застосовуватися у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
"Укренерго" пояснило, що причиною обмежень є наслідки масованих російських ударів по енергетиці України. При цьому кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях, не оприлюднена.
Всіх українців попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Дізнатися про час та обсяг застосування відключень за певною адресою можна на офіційних сторінках обленерго.
Ситуація з енергетикою
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що наразі по всій Україні діють три черги графіків погодинних відключень світла. За її словами, така ситуація зберігатиметься тривалий час, проте Кабмін працює над тим, щоб скоротити відключення.
За даними РБК-Україна, скорочувати тривалість відключень планують за рахунок скорочення кількість об'єктів критичної інфраструктури.
Також зазначимо, що в ніч на 13 грудня росіяни завдали ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в декількох регіонах України. Зокрема, за даними Міненерго, під атакою опинилися енергооб'єкти в Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.
РБК-Україна також писало, що у ДТЕК пояснили різницю між блекаутом та екстреними відключеннями світла. Екстрені відключення - це контрольований захід, який не означає повного колапсу енергосистеми. Блекаут - це повний розпад системи з довгим відновленням.