"Укрэнерго" назвало графики отключений на 16 декабря: касаются не всех областей

Во вторник, 16 декабря, в Украине будут действовать графики отключения света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности. Они будут касаться не всех областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

В течение суток графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут применяться в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Укрэнерго" объяснило, что причиной ограничений являются последствия массированных российских ударов по энергетике Украины. При этом количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, не обнародовано.

Всех украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать о времени и объеме применения отключений по определенному адресу можно на официальных страницах облэнерго.