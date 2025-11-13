В "Укренерго" назвали терміни покращення ситуації зі світлом

Удари по українській енергетиці

Перед початком опалювального сезону Росія значно посилила удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Під прицілом опинилися теплоелектростанції, об’єкти газовидобутку та підстанції, що забезпечують видачу потужностей атомних електростанцій. Після масованого удару 8 листопада відключення світла в Україні ще посилилися.

За даними "Центренерго", це був найпотужніший обстріл за весь час повномасштабної війни. Унаслідок атаки дві ТЕС компанії - Зміївська та Трипільська - повністю припинили виробництво електроенергії.

Україна після масштабної атаки ініціювала засідання Ради МАГАТЕ.

10 листопада росіяни продовжили завдавати ударів по енергооб'єктах. Вже 11 листопада Росія здійснила чергову атаку на енергетичні об’єкти в трьох областях - Харківській, Одеській та Донецькій.

