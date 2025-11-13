Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки
Через масовані атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру в четвер, 13 листопада, у низці регіонів України запроваджено обмеження електропостачання.
РБК-Україна розповідає, які області сьогодні обмежують електропостачання.
"Укренерго"
Зокрема, з 00:00 до 23:59 діятимуть:
- графіки погодинних відключень для побутових споживачів - у межах від 2 до 4 черг;
- графіки обмеження потужності для промислових підприємств.
У компанії "Укренерго" попередили, що протягом доби тривалість та обсяги обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію про відключення можна знайти на сайтах та офіційних сторінках обленерго.
Нагадаємо, що 12 листопада для споживачів також діяли графіки відключень світла - від 2 до 4 черг.
Київ
Сьогодні, 13 листопада, електропостачання також вимикатимуть у Києві. Час та обсяг застосування обмежень у регіоні можуть змінитись.
Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Київська область
Стабілізаційні графіки відключень електроенергії для Київської області:
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
- у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Дніпропетровська область
Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:
- Підчерга 1.1: з 08:00 до 15:30 та з 19:30 до 24:00;
- Підчерга 1.2: з 08:00 до 15:30 та з 19:30 до 24:00;
- Підчерга 2.1: з 08:00 до 15:30 та з 19:30 до 24:00;
- Підчерга 2.2: з 09:00 до 15:30 та з 19:30 до 24:00;
- Підчерга 3.1: з 02:00 до 09:00 та з 12:30 до 19:30;
- Підчерга 3.2: з 02:00 до 09:00 та з 12:30 до 19:30;
- Підчерга 4.1: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:30 до 24:00;
- Підчерга 4.2: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:30 до 24:00;
- Підчерга 5.1: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 15:30 до 20:00;
- Підчерга 5.2: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 15:30 до 20:00;
- Підчерга 6.1: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 15:30 до 23:30;
- Підчерга 6.2: з 00:00 до 02:00 та з 15:30 до 23:30.
А ось у ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення відбуватимуться за таким графіком:
- Підчерга 1.1 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;
- Підчерга 1.2 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;
- Підчерга 2.1 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;
- Підчерга 2.2 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 15:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;
- Підчерга 3.1 - з 02:00 до 05:30, з 08:00 до 09:00 та з 12:30 до 19:30;
- Підчерга 3.2 - з 02:00 до 05:30 та з 12:30 до 19:30;
- Підчерга 4.1 - з 02:00 до 05:30, з 08:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
- Підчерга 4.2 - з 02:00 до 05:30, з 08:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
- Підчерга 5.1 - з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 20:00;
- Підчерга 5.2 - з 08:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;
- Підчерга 6.1 - з 08:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;
- Підчерга 6.2 - з 08:00 до 10:30 та з 17:30 до 24:00.
У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
Одеська область
За інформацією "Укренерго", 13 листопада в Україні графіки погодинних відключень застосовуватимуться весь день обсягом від 2 до 4 черг. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Світло на Одещині вимикатимуть за чергами:
- Підчерга 1.1: з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 і з 21:00 до 24:00
- Підчерга 1.2: з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 і з 21:00 до 24:00
- Підчерга 2.1: з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 і з 21:00 до 24:00
- Підчерга 2.2: з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 і з 21:00 до 24:00
- Підчерга 3.1: з 03:30 до 10:30 і з 14:00 до 17:30
- Підчерга 3.2: з 03:30 до 10:30 і з 14:00 до 21:00
- Підчерга 4.1: з 03:30 до 08:00 і з 14:00 до 20:00
- Підчерга 4.2: з 03:30 до 10:30 і з 14:00 до 20:00
- Підчерга 5.1: з 08:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00
- Підчерга 5.2: з 08:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00
- Підчерга 6.1: з 08:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00
- Підчерга 6.2: з 08:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00
Черкаська область
Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 13 листопада з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
- Підчерга 1.1 00:00 - 02:00, 06:30 - 09:30, 11:30 - 14:30, 17:00 - 20:00, 22:30 - 24:00
- Підчерга 1.2 01:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
- Підчерга 2.1 01:30 - 03:30, 07:30 - 10:30, 12:30 - 15:30, 17:30 - 20:30, 23:30 - 24:00
- Підчерга 2.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
- Підчерга 3.1 02:30 - 04:30, 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30, 18:30 - 21:30
- Підчерга 3.2 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 22:00
- Підчерга 4.1 03:30 - 05:30, 08:30 - 12:00, 14:00 - 17:00, 19:30 - 22:30
- Підчерга 4.2 00:00 - 00:30, 04:00 - 06:00, 09:30 - 12:30, 14:30 - 17:30, 20:30 - 22:30
- Підчерга 5.1 00:30 - 02:30, 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00
- Підчерга 5.2 00:00 - 01:30, 04:30 - 06:30, 10:30 - 13:30, 15:30 - 18:30, 21:30 - 23:30
- Підчерга 6.1 05:30 - 08:30, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
- Підчерга 6.2 00:00 - 01:00, 06:00 - 07:30, 11:00 - 14:00, 16:30 - 19:30, 22:30 - 24:00
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Харківська область
За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у четвер, 13 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень. Застосовуватимуться від 2 до 4 черг відключень одночасно.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання:
- Підчерга 1.1 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-24:00
- Підчерга 1.2 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-24:00
- Підчерга 2.1 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30
- Підчерга 2.2 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30
- Підчерга 3.1 06:00-08:00; 08:00-09:30; 13:00-20:00
- Підчерга 3.2 06:00-08:00; 09:30-20:00
- Підчерга 4.1 06:00-08:00; 09:30-20:00
- Підчерга 4.2 06:00-08:00; 09:30-20:00
- Підчерга 5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:00
- Підчерга 5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:00
- Підчерга 6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:00
- Підчерга 6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:00
Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.
Полтавська область
13 листопада у Полтавській області введуть графіки погодинних відключень електроенергії:
- Підчерга 1.1 03:00 - 05:30, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:30, 21:00 - 00:00
- Підчерга 1.2 03:30 - 06:00, 09:30 - 13:30, 15:30 - 20:00, 21:30 - 00:00
- Підчерга 2.1 04:00 - 06:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:30, 22:00 - 00:00
- Підчерга 2.2 04:30 - 07:00, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00
- Підчерга 3.1 00:00 - 00:30, 05:00 - 07:30, 08:00 - 09:00, 11:00 - 15:30, 17:00 - 20:30, 23:00 - 00:00
- Підчерга 3.2 00:00 - 01:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:30 - 00:00
- Підчерга 4.1 00:00 - 01:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:30, 18:00 - 21:30
- Підчерга 4.2 00:00 - 02:00, 05:30 - 12:30, 16:00 - 23:00
- Підчерга 5.1 00:00 - 03:30, 07:30 - 11:00, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:30
- Підчерга 5.2 00:30 - 04:00, 08:00 - 11:30, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:00
- Підчерга 6.1 01:00 - 04:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:30, 20:00 - 23:30
- Підчерга 6.2 01:30 - 05:00, 08:30 - 12:30, 15:00 - 19:00, 20:30 - 00:00
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Запорізька область
Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 13 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень.
Одночасно вимикатимуться: 00:00-08:00 - 2 черги, 08:00-15:00 - 3,5 черги, 15:00-20:00 - 4 черги, 20:00-24:00 - 3 черги.
Години відсутності електропостачання по чергам (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- Підчерга 1.1: 05:00– 08:30, 12;00 -19:00, 22:30 - 24:00
- Підчерга 1.2: 05:00 – 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00
- Підчерга 2.1: 05:00 - 08:30, 12:00 - 15:30, 22:30 - 24:00
- Підчерга 2.2: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00
- Підчерга 3.1: 01:30 – 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00
- Підчерга 3.2: 01:30 – 05:00, 08:30 – 15:30, 19:00 - 20:30
- Підчерга 4.1: 01:30 – 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00
- Підчерга 4.2: 01:30 – 05:00, 14:30 - 20:30
- Підчерга 5.1: 00:00 – 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30
- Підчерга 5.2: 00:00 – 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30
- Підчерга 6.1: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30
- Підчерга 6.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua
Сумська область
Як повідомили в АТ "Сумиобленерго", світло вимикатимуть упродовж дня так:
- з 00:00 до 08:00 - 2 черги;
- з 08:00 до 15:00 - 3,5 черги;
- з 15:00 до 20:00 - 4 черги;
- з 20:00 до 24:00 - 3 черги.
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Чернігівська область
"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож просимо слідкувати. Як і раніше, дуже просимо усіх бути максимально ощадливими", - повідомили в АТ "Чернігівобленерго".
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
- на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Житомирська область
За даними "Житомиробленерго", що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 3,5 черг:
- з 00:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг;
- з 08:00 до 20:00 години - електрику вимикатимуть для 3,5 черги;
- з 20:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг.
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Обстріл енергетики України 8 листопада
В Україні посилили відключення електроенергії після масштабної атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру, що сталася в ніч на 8 листопада.
У компанії "Центренерго" зазначили, що цей обстріл став найпотужнішим з початку повномасштабного вторгнення. Унаслідок ударів Зміївська та Трипільська теплоелектростанції повністю зупинили виробництво електроенергії.
Заступник міністра енергетики Микола Колесник заявив, що після масованого обстрілу Україна ініціювала засідання Ради МАГАТЕ. Причиною стали атаки російських військ на підстанції, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.