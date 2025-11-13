Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки

Через масовані атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру в четвер, 13 листопада, у низці регіонів України запроваджено обмеження електропостачання.

РБК-Україна розповідає, які області сьогодні обмежують електропостачання.

"Укренерго"

Зокрема, з 00:00 до 23:59 діятимуть:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів - у межах від 2 до 4 черг;

графіки обмеження потужності для промислових підприємств.

У компанії "Укренерго" попередили, що протягом доби тривалість та обсяги обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію про відключення можна знайти на сайтах та офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, що 12 листопада для споживачів також діяли графіки відключень світла - від 2 до 4 черг.

Київ

Сьогодні, 13 листопада, електропостачання також вимикатимуть у Києві. Час та обсяг застосування обмежень у регіоні можуть змінитись.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Стабілізаційні графіки відключень електроенергії для Київської області:

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

Підчерга 1.1: з 08:00 до 15:30 та з 19:30 до 24:00;

Підчерга 1.2: з 08:00 до 15:30 та з 19:30 до 24:00;

Підчерга 2.1: з 08:00 до 15:30 та з 19:30 до 24:00;

Підчерга 2.2: з 09:00 до 15:30 та з 19:30 до 24:00;

Підчерга 3.1: з 02:00 до 09:00 та з 12:30 до 19:30;

Підчерга 3.2: з 02:00 до 09:00 та з 12:30 до 19:30;

Підчерга 4.1: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:30 до 24:00;

Підчерга 4.2: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:30 до 24:00;

Підчерга 5.1: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 15:30 до 20:00;

Підчерга 5.2: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 15:30 до 20:00;

Підчерга 6.1: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 15:30 до 23:30;

Підчерга 6.2: з 00:00 до 02:00 та з 15:30 до 23:30.

А ось у ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення відбуватимуться за таким графіком:

Підчерга 1.1 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;

Підчерга 1.2 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;

Підчерга 2.1 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;

Підчерга 2.2 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 15:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;

Підчерга 3.1 - з 02:00 до 05:30, з 08:00 до 09:00 та з 12:30 до 19:30;

Підчерга 3.2 - з 02:00 до 05:30 та з 12:30 до 19:30;

Підчерга 4.1 - з 02:00 до 05:30, з 08:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

Підчерга 4.2 - з 02:00 до 05:30, з 08:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

Підчерга 5.1 - з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 20:00;

Підчерга 5.2 - з 08:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;

Підчерга 6.1 - з 08:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;

Підчерга 6.2 - з 08:00 до 10:30 та з 17:30 до 24:00.

У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

Одеська область

За інформацією "Укренерго", 13 листопада в Україні графіки погодинних відключень застосовуватимуться весь день обсягом від 2 до 4 черг. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Світло на Одещині вимикатимуть за чергами:

Підчерга 1.1: з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 і з 21:00 до 24:00

Підчерга 1.2: з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 і з 21:00 до 24:00

Підчерга 2.1: з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 і з 21:00 до 24:00

Підчерга 2.2: з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 і з 21:00 до 24:00

Підчерга 3.1: з 03:30 до 10:30 і з 14:00 до 17:30

Підчерга 3.2: з 03:30 до 10:30 і з 14:00 до 21:00

Підчерга 4.1: з 03:30 до 08:00 і з 14:00 до 20:00

Підчерга 4.2: з 03:30 до 10:30 і з 14:00 до 20:00

Підчерга 5.1: з 08:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00

Підчерга 5.2: з 08:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00

Підчерга 6.1: з 08:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00

Підчерга 6.2: з 08:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 13 листопада з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

Підчерга 1.1 00:00 - 02:00, 06:30 - 09:30, 11:30 - 14:30, 17:00 - 20:00, 22:30 - 24:00

Підчерга 1.2 01:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Підчерга 2.1 01:30 - 03:30, 07:30 - 10:30, 12:30 - 15:30, 17:30 - 20:30, 23:30 - 24:00

Підчерга 2.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 21:00

Підчерга 3.1 02:30 - 04:30, 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30, 18:30 - 21:30

Підчерга 3.2 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 22:00

Підчерга 4.1 03:30 - 05:30, 08:30 - 12:00, 14:00 - 17:00, 19:30 - 22:30

Підчерга 4.2 00:00 - 00:30, 04:00 - 06:00, 09:30 - 12:30, 14:30 - 17:30, 20:30 - 22:30

Підчерга 5.1 00:30 - 02:30, 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

Підчерга 5.2 00:00 - 01:30, 04:30 - 06:30, 10:30 - 13:30, 15:30 - 18:30, 21:30 - 23:30

Підчерга 6.1 05:30 - 08:30, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Підчерга 6.2 00:00 - 01:00, 06:00 - 07:30, 11:00 - 14:00, 16:30 - 19:30, 22:30 - 24:00

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Харківська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у четвер, 13 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень. Застосовуватимуться від 2 до 4 черг відключень одночасно.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання:

Підчерга 1.1 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-24:00

Підчерга 1.2 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-24:00

Підчерга 2.1 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30

Підчерга 2.2 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30

Підчерга 3.1 06:00-08:00; 08:00-09:30; 13:00-20:00

Підчерга 3.2 06:00-08:00; 09:30-20:00

Підчерга 4.1 06:00-08:00; 09:30-20:00

Підчерга 4.2 06:00-08:00; 09:30-20:00

Підчерга 5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:00

Підчерга 5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:00

Підчерга 6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:00

Підчерга 6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:00

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

Полтавська область

13 листопада у Полтавській області введуть графіки погодинних відключень електроенергії:

Підчерга 1.1 03:00 - 05:30, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:30, 21:00 - 00:00

Підчерга 1.2 03:30 - 06:00, 09:30 - 13:30, 15:30 - 20:00, 21:30 - 00:00

Підчерга 2.1 04:00 - 06:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:30, 22:00 - 00:00

Підчерга 2.2 04:30 - 07:00, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00

Підчерга 3.1 00:00 - 00:30, 05:00 - 07:30, 08:00 - 09:00, 11:00 - 15:30, 17:00 - 20:30, 23:00 - 00:00

Підчерга 3.2 00:00 - 01:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:30 - 00:00

Підчерга 4.1 00:00 - 01:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:30, 18:00 - 21:30

Підчерга 4.2 00:00 - 02:00, 05:30 - 12:30, 16:00 - 23:00

Підчерга 5.1 00:00 - 03:30, 07:30 - 11:00, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:30

Підчерга 5.2 00:30 - 04:00, 08:00 - 11:30, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:00

Підчерга 6.1 01:00 - 04:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:30, 20:00 - 23:30

Підчерга 6.2 01:30 - 05:00, 08:30 - 12:30, 15:00 - 19:00, 20:30 - 00:00

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Запорізька область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 13 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень.

Одночасно вимикатимуться: 00:00-08:00 - 2 черги, 08:00-15:00 - 3,5 черги, 15:00-20:00 - 4 черги, 20:00-24:00 - 3 черги.

Години відсутності електропостачання по чергам (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

Підчерга 1.1: 05:00– 08:30, 12;00 -19:00, 22:30 - 24:00

Підчерга 1.2: 05:00 – 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00

Підчерга 2.1: 05:00 - 08:30, 12:00 - 15:30, 22:30 - 24:00

Підчерга 2.2: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00

Підчерга 3.1: 01:30 – 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00

Підчерга 3.2: 01:30 – 05:00, 08:30 – 15:30, 19:00 - 20:30

Підчерга 4.1: 01:30 – 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00

Підчерга 4.2: 01:30 – 05:00, 14:30 - 20:30

Підчерга 5.1: 00:00 – 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30

Підчерга 5.2: 00:00 – 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30

Підчерга 6.1: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30

Підчерга 6.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua

Сумська область

Як повідомили в АТ "Сумиобленерго", світло вимикатимуть упродовж дня так:

з 00:00 до 08:00 - 2 черги;

з 08:00 до 15:00 - 3,5 черги;

з 15:00 до 20:00 - 4 черги;

з 20:00 до 24:00 - 3 черги.

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Чернігівська область

"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож просимо слідкувати. Як і раніше, дуже просимо усіх бути максимально ощадливими", - повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Житомирська область

За даними "Житомиробленерго", що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 3,5 черг:

з 00:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг;

з 08:00 до 20:00 години - електрику вимикатимуть для 3,5 черги;

з 20:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг.

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php