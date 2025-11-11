ua en ru
РФ атакувала енергетику трьох областей: яка ситуація в Україні зі світлом зараз

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 10:38
UA EN RU
РФ атакувала енергетику трьох областей: яка ситуація в Україні зі світлом зараз Фото: в Україні 11 листопада відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Російські війська вчергове завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у Харківській, Одеській та Донецькій областях. На місцях пошкоджень тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міненерго.

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу діють у більшості регіонів України з 00:00 до 23:59.

Енергетики нагадують, що актуальні графіки знеструмлень публікуються на офіційних сторінках регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - ідеться у повідомленні.

Зазначимо, у більшості регіонів України 11 листопада діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Обстріли у ніч на 11 листопада

Напередодні ввечері Повітряні сили попереджали про рух ударних російських безпілотників у напрямку півдня України. За даними моніторингових каналів, росіяни запустили близько 20 "Шахедів".

У ніч на вівторок, 11 листопада, російські війська знову атакували південь України ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти інфраструктури Одеської області.

Також сьогодні вранці у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги, причина - загроза балістичного удару. Згодом стало відомо, що під час тривоги у Харкові було чути звуки вибуху.

Однак міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що це сталось у Харківській області.

