В "Укрэнерго" назвали сроки улучшения ситуации со светом

"Я не могу гарантировать, что в течение ближайших нескольких дней ситуация улучшится и нам не придется ограничивать потребителей. Мы вынуждены это делать, чтобы сохранить энергосистему", - пояснил Зайченко.

В то же время он выразил осторожный оптимизм относительно среднесрочной перспективы.

"Но если говорить о перспективе нескольких недель, то ситуация должна значительно улучшиться в энергосистеме", - добавил глава "Укрэнерго".