ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

В "Укренерго" назвали терміни покращення ситуації зі світлом

Четвер 13 листопада 2025 09:52
UA EN RU
В "Укренерго" назвали терміни покращення ситуації зі світлом В Укренерго назвали терміни покращення ситуації зі світлом (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Найближчими днями ситуація в енергосистемі залишається складною, проте впродовж декількох тижнів очікується суттєве покращення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я не можу гарантувати, що впродовж найближчих кількох днів ситуація покращиться і нам не доведеться обмежувати споживачів. Ми змушені це робити, щоб зберегти енергосистему", - пояснив Зайченко.

Водночас він висловив обережний оптимізм щодо середньострокової перспективи.

"Але якщо говорити про перспективу декількох тижнів, то ситуація має значно покращитися в енергосистемі", - додав голова “Укренерго”.

Удари по українській енергетиці

Перед початком опалювального сезону Росія значно посилила удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Під прицілом опинилися теплоелектростанції, об’єкти газовидобутку та підстанції, що забезпечують видачу потужностей атомних електростанцій. Після масованого удару 8 листопада відключення світла в Україні ще посилилися.

За даними "Центренерго", це був найпотужніший обстріл за весь час повномасштабної війни. Унаслідок атаки дві ТЕС компанії - Зміївська та Трипільська - повністю припинили виробництво електроенергії.

Україна після масштабної атаки ініціювала засідання Ради МАГАТЕ.

10 листопада росіяни продовжили завдавати ударів по енергооб'єктах. Вже 11 листопада Росія здійснила чергову атаку на енергетичні об’єкти в трьох областях - Харківській, Одеській та Донецькій.

Детальніше про графіки відключення світла, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе