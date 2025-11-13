ua en ru
В "Укрэнерго" назвали сроки улучшения ситуации со светом

Четверг 13 ноября 2025 09:52
UA EN RU
В "Укрэнерго" назвали сроки улучшения ситуации со светом В Укрэнерго назвали сроки улучшения ситуации со светом (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ближайшие дни ситуация в энергосистеме остается сложной, однако в течение нескольких недель ожидается существенное улучшение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Я не могу гарантировать, что в течение ближайших нескольких дней ситуация улучшится и нам не придется ограничивать потребителей. Мы вынуждены это делать, чтобы сохранить энергосистему", - пояснил Зайченко.

В то же время он выразил осторожный оптимизм относительно среднесрочной перспективы.

"Но если говорить о перспективе нескольких недель, то ситуация должна значительно улучшиться в энергосистеме", - добавил глава "Укрэнерго".

Удары по украинской энергетике

Перед началом отопительного сезона Россия значительно усилила удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Под прицелом оказались теплоэлектростанции, объекты газодобычи и подстанции, обеспечивающие выдачу мощностей атомных электростанций. После массированного удара 8 ноября отключения света в Украине еще усилились.

По данным "Центрэнерго", это был самый мощный обстрел за все время полномасштабной войны. В результате атаки две ТЭС компании - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили производство электроэнергии.

Украина после масштабной атаки инициировала заседание Совета МАГАТЭ.

10 ноября россияне продолжили наносить удары по энергообъектам. Уже 11 ноября Россия осуществила очередную атаку на энергетические объекты в трех областях- Харьковской, Одесской и Донецкой.

Подробнее о графиках отключения света, можно узнать в материале РБК-Украина.

