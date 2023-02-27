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Чи будуть в Україні відключення світла: оцінка Міненерго

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Київ, Понеділок 27 лютого 2023 13:30
Чи будуть в Україні відключення світла: оцінка Міненерго Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українці вже два тижні живуть без відключень світла. Наразі ситуація в країні дозволяє не вимикати електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка у коментарі ТСН.

За його словами, зараз генерація в Україні покриває споживання, тому обмеження не вводяться. Крім того, сприяє тепла погода та збільшення світлового дня.

На думку Галущенка, в Україні і надалі не будуть вимикати світло, якщо не буде нових ударів та пошкодження електромережі.

"Генерація повністю забезпечує споживання електроенергії. Безумовно, це був рекордний термін (з обмеженнями, - ред.). Сьогодні світловий день більший, погода тепліша, відповідно, падає рівень споживання електроенергії. Тому є така впевненість, що ми і надалі житимемо без обмежень, якщо дійсно не буде дуже суттєвих ушкоджень енергосистем", - сказав глава Міненерго.

Нагадаємо, сьогодні Одеса та Одеський район були знеструмлені через аварійне відключення. Проте ситуація в місті покращується, а світло поступово повертають.

В "Укренерго" повідомляють, що сьогодні споживання хоч і росте, але дефіциту немає. Тому до областей не доводили ліміти споживання.

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Герман Галущенко відключеня світла Електроенергія Минэнерго
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