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В Одесі аварійне відключення світла: у місті зупинилися трамваї

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Одеса, Понеділок 27 лютого 2023 09:35
В Одесі аварійне відключення світла: у місті зупинилися трамваї Фото: в Одесі проблеми з електроенергією 27 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі сьогодні, 27 лютого, сталося аварійне відключення електроенергії. У місті зупинилися трамваї та тролейбуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"На Одещині cталося аварійне відключення високовольтної лінії. Через це тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район", - йдеться у повідомленні.

Через відсутність електроенергії в Одесі не курсують трамваї та тролейбуси. Про це попереджає "Одесміськелектротранс".

"Через відсутність лімітів на електроенергію роботу електричного громадського транспорту тимчасово призупинено", - попереджають одеситів.

Крім того, місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що у деяких районах Одеси зникла вода.

Нагадаємо, в Одесі та Одеському районі досі проблеми з електроенергією через значні пошкодження. У місті діють мережеві обмеження та погодинні відключення світла.

Водночас у Міненерго заявляють, що ситуація зі світлом в Україні стабілізувалася, і, якщо не буде нових ударів, світло більше не вимикатимуть.

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ДТЕК Одеса відключеня світла Електроенергія
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