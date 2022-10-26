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"Укренерго" дало вказівку щодо обсягу, на який потрібно знизити споживання електроенергії

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Середа 26 жовтня 2022 10:16
"Укренерго" дало вказівку щодо обсягу, на який потрібно знизити споживання електроенергії Фото: "Укренерго" дало вказівку щодо обсягу, на який потрібно знизити споживання електроенергії (Gettyimages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Укренерго" дало вказівку обленерго з приводу обсягу, на який потрібно обмежити споживання електроенергії серед українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

"Для підтримки стабілізаційної роботи енергосистеми Диспетчерського центру "Укренерго" надало операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання всіх категорій споживачів електроенергії в Північному, Центральному, Південно-Західному, Західному, Дніпровському та Південному регіонах України", - сказано в ньому.

Зазначається, що обмеження споживачів необхідні для того, аби зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами російських військ.

Наголошується, що такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.

Нагадаємо, сьогодні у Києві знову почались стабілізаційні відключення світла.

Як енергетики рятують країну від темряви - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Укренерго Електроенергія
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