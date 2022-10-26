В Києві сьогодні знову відключатимуть світло. Містян розбили на три групи
У Києві, починаючи з 07:45, вкотре почались стабілізаційні відключення світла. Містян розбили на три групи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "ДТЕК Київські електромережі".
"Всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу. Вам не треба шукати адресу в списку, достатньо просто ввести її в рядок пошуку, і побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня", - додає пресслужба ДТЕК.
Графік адрес можна дізнатися за посиланням (можлива похибка у часі в межах 30-40 хвилин).
Зазначається, що в окремих випадках відключення може тривати довше 4 годин через масштабність пошкоджень енергосистеми.
Також в ДТЕК попередили й про можливі аварії на розподільчих мережах внаслідок перенавантаження або ж, наприклад, пошкодження сторонніми особами.
"Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло – просимо повідомляти нам про це через канали комунікації: Viber та Telegram бот, через наші сторінки в соцмережах Facebook. Ми зробимо все необхідне, щоб оперативно усунути аварію та повернути вам світло", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українські енергетики змогли повністю чи частково відновити електропостачання в 17 населених пунктах Донецької області.
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