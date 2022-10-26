ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Києві сьогодні знову відключатимуть світло. Містян розбили на три групи

Новость на русском →
Середа 26 жовтня 2022 09:26
В Києві сьогодні знову відключатимуть світло. Містян розбили на три групи Фото: в Києві сьогодні знову відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, починаючи з 07:45, вкотре почались стабілізаційні відключення світла. Містян розбили на три групи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "ДТЕК Київські електромережі".

"Всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу. Вам не треба шукати адресу в списку, достатньо просто ввести її в рядок пошуку, і побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня", - додає пресслужба ДТЕК.

Графік адрес можна дізнатися за посиланням (можлива похибка у часі в межах 30-40 хвилин).

Зазначається, що в окремих випадках відключення може тривати довше 4 годин через масштабність пошкоджень енергосистеми.

Також в ДТЕК попередили й про можливі аварії на розподільчих мережах внаслідок перенавантаження або ж, наприклад, пошкодження сторонніми особами.

"Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло – просимо повідомляти нам про це через канали комунікації: Viber та Telegram бот, через наші сторінки в соцмережах Facebook. Ми зробимо все необхідне, щоб оперативно усунути аварію та повернути вам світло", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українські енергетики змогли повністю чи частково відновити електропостачання в 17 населених пунктах Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало
Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало
DAILY
Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ