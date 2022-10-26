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"Укрэнерго" дало указание об объеме, на который нужно снизить потребление электроэнергии

Новина українською →
Среда 26 октября 2022 10:16
"Укрэнерго" дало указание об объеме, на который нужно снизить потребление электроэнергии Фото: "Укрэнерго" дало указание по объему, на который нужно снизить потребление электроэнергии (Gettyimages)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрэнерго" дало указание облэнерго по поводу объема, на который следует ограничить потребление электроэнергии среди украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"Для поддержки стабилизационной работы энергосистемы Диспетчерского центра "Укрэнерго" предоставило операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который необходимо ограничить потребление всех категорий потребителей электроэнергии в Северном, Центральном, Юго-Западном, Западном, Днепровском и Южном регионах Украины", - сказано в нем.

Отмечается, что ограничения потребителей необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами российских войск.

Указано, что такие мероприятия позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

Напомним, сегодня в Киеве снова начались стабилизационные отключения света.

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Укрэнерго Электроэнергия
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