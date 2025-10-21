В Україну знову сунуть заморозки: де оголошено помаранчевий рівень небезпеки

Коли в Україну прийшли холоди

Нагадаємо, перші холоди в Україні зафіксували ще 24 серпня. Тоді урочище Заросляк біля Говерли у Карпатах зустріло перший сніг. Температура повітря сягнула +2 градусів.

Наступного дня - 25 серпня - у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

Вже у вересні на високогір'ї Карпат температура повітря впала до мінус 2 градусів за Цельсієм.

Також повідомлялось, що популярний гірськолижний курорт Буковель у Карпатах у середині жовтня накрив снігопад. Мережею поширювали фото і відео невеликої заметілі в Буковелі.