В Украину снова сунут заморозки: где объявлен оранжевый уровень опасности

Когда в Украину пришли холода

Напомним, первые холода в Украине зафиксировали еще 24 августа. Тогда урочище Заросляк возле Говерлы в Карпатах встретило первый снег. Температура воздуха достигла +2 градусов.

На следующий день - 25 августа - во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Уже в сентябре на высокогорье Карпат температура воздуха упала до минус 2 градусов по Цельсию.

Также сообщалось, что популярный горнолыжный курорт Буковель в Карпатах в середине октября накрыл снегопад. Сетью распространяли фото и видео небольшой метели в Буковеле.