RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украину снова сунут заморозки: где объявлен оранжевый уровень опасности

Иллюстративное фото: в Украину снова сунут заморозки (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На востоке Украины ожидаются заморозки в ночь на 23 октября. В связи с этим в трех областях объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Ночью 23 октября в Харьковской, Донецкой и Луганской областях синоптики Укргидрометцентра прогнозируют заморозки в воздухе 0-3 градусов", - говорится в сообщении.

Из-за заморозков объявлен II уровень опасности, оранжевый.

В ГСЧС предупреждают о вероятном ухудшении погодных условий и советуют позаботиться о теплой одежде и защите растений от холода.

 

Уровни опасности - это классификация угрозы погодных явлений, включающая три уровня: желтый, оранжевый и красный.

  • Желтый:

    Погодные условия могут быть опасными, требуется повышенная внимательность и осторожность.

  • Оранжевый:

    Опасные условия представляют реальную угрозу для жизни, здоровья и инфраструктуры. Рекомендуется максимально ограничить пребывание на улице.

  • Красный:

    Самый высокий уровень опасности, который угрожает жизни и может привести к массовым разрушениям. Нужно прекратить любую деятельность в зоне непогоды и укрыться.

 

Когда в Украину пришли холода

Напомним, первые холода в Украине зафиксировали еще 24 августа. Тогда урочище Заросляк возле Говерлы в Карпатах встретило первый снег. Температура воздуха достигла +2 градусов.

На следующий день - 25 августа - во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Уже в сентябре на высокогорье Карпат температура воздуха упала до минус 2 градусов по Цельсию.

Также сообщалось, что популярный горнолыжный курорт Буковель в Карпатах в середине октября накрыл снегопад. Сетью распространяли фото и видео небольшой метели в Буковеле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине