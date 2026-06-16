Україну заллє дощами: де сьогодні гримітимуть грози

Погода в Україні

За її словами, сьогодні в Україні переважатиме волога повітряна маса, тому практично по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.

У західних та південних областях опади будуть менш інтенсивними й частіше чергуватимуться з проясненнями.

Вітер переважно західного напрямку, помірний. На заході та півночі можливі сильніші пориви до 12-14 метрів за секунду.

"Температура повітря - рахат-лукум, протягом дня 16-го червня очікується +19...+24 градуси, на сході та півдні України +22...+26 градусів", - розповіла синоптик.

Дощі 16 червня не відступають, але температура буде комфортна (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці сьогодні також піде дощ, місцями з грозою. Температура повітря коливатиметься в межах +18+20 градусів.

Крім того, у Києві прогнозують поривчастий західний вітер.

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, потепління очікується перед найближчими вихідними. Температура повітря тоді підвищиться до 24-29 градусів тепла. Також у ці дні зменшиться кількість дощів.