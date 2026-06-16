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На Украину обрушатся дожди: где сегодня будут грозы

07:00 16.06.2026 Вт
2 мин
Где пригодятся зонтики?
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики представили прогноз погоды на 16 июня (Getty Images)

Сегодня, 16 июня, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Также местами прогнозируются порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По ее словам, сегодня в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, поэтому практически по всей территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

В западных и южных областях осадки будут менее интенсивными и чаще будут чередоваться с прояснениями.

Ветер преимущественно западный, умеренный. На западе и севере возможны более сильные порывы до 12-14 метров в секунду.

"Температура воздуха - рахат-лукум, в течение дня 16 июня ожидается +19...+24 градуса, на востоке и юге Украины +22...+26 градусов", - рассказала синоптик.

Дожди 16 июня не отступают, но температура будет комфортной (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице сегодня также пойдет дождь, местами с грозой. Температура воздуха будет колебаться в пределах +18+20 градусов.

Кроме того, в Киеве прогнозируют порывистый западный ветер.

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Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, потепление ожидается перед ближайшими выходными. Температура воздуха тогда повысится до 24-29 градусов тепла. Также в эти дни уменьшится количество дождей.

Напомним, на днях Киев и область накрыла сильная непогода. Из-за проливного дождя в столице подтопило дороги, а автомобили местами наполовину ушли под воду.

Между тем в Укргидрометцентре рассказали о климатических особенностях июня в Украине и объяснили, к какой погоде стоит готовиться в этом году.

Также метеорологи объясняли, к чему следует готовиться Украине в связи с глобальным изменением климата.

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