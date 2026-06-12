Падають дерева і тонуть авто: Київ та область накрила злива з градом (відео)

Київ і Київську область накрила потужна негода. Через сильну зливу в столиці підтоплено дороги, а автомобілі місцями наполовину пішли під воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та "Укргідрометцентр ".

Наслідки сильної зливи в столиці та області

Потужний шторм із градом, громом і блискавками вибухнув у Києві в другій половині дня 12 червня.

Через величезну кількість опадів, які випали за короткий проміжок часу, столичні вулиці буквально перетворилися на річки.

У центральних районах зафіксовано випадки, коли легкові автомобілі почало затоплювати водою.

Складна ситуація спостерігається і в Київській області. Зокрема, у Білоцерківському районі сильні пориви вітру повалили дерева на проїжджу частину.

Рятувальники оголосили І рівень небезпеки (жовтий). Град і шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с утримаються в регіоні до кінця доби 12 червня.

В "Укргідрометцентрі" попередили, що такі погодні умови можуть призвести до збоїв у роботі комунальних, будівельних, енергетичних підприємств та громадського транспорту.

Підтоплення

У зв'язку із сильними дощами синоптики також прогнозують зміну рівня води у водоймах.

У період із 12 до 14 червня на річках басейнів Прип'яті та Середнього Дніпра очікується підйом рівня води на 0,1 - 0,4 метра.

Зміни торкнуться Житомирської, Вінницької та західної частини Київської областей. За даними фахівців, загрози негативних наслідків або масштабних підтоплень наразі немає.