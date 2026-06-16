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Україну заллє дощами: де сьогодні гримітимуть грози

07:00 16.06.2026 Вт
2 хв
Де парасольки стануть у пригоді?
aimg Ірина Глухова
Україну заллє дощами: де сьогодні гримітимуть грози Фото: синоптики дали прогноз погоди на 16 червня (Getty Images)
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Сьогодні, 16 червня, у більшості областей України очікуються короткочасні дощі з грозами. Також місцями прогнозуються пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

За її словами, сьогодні в Україні переважатиме волога повітряна маса, тому практично по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.

У західних та південних областях опади будуть менш інтенсивними й частіше чергуватимуться з проясненнями.

Вітер переважно західного напрямку, помірний. На заході та півночі можливі сильніші пориви до 12-14 метрів за секунду.

"Температура повітря - рахат-лукум, протягом дня 16-го червня очікується +19...+24 градуси, на сході та півдні України +22...+26 градусів", - розповіла синоптик.

Україну заллє дощами: де сьогодні гримітимуть грози

Дощі 16 червня не відступають, але температура буде комфортна (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці сьогодні також піде дощ, місцями з грозою. Температура повітря коливатиметься в межах +18+20 градусів.

Крім того, у Києві прогнозують поривчастий західний вітер.

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Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, потепління очікується перед найближчими вихідними. Температура повітря тоді підвищиться до 24-29 градусів тепла. Також у ці дні зменшиться кількість дощів.

Нагадаємо, днями Київ та область накрила потужна негода. Через сильну зливу в столиці підтоплено дороги, а автомобілі місцями наполовину пішли під воду.

Тим часом в Укргідрометцентрі розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.

Також метеорологи пояснювали, до чого готуватись Україні через глобальну зміну клімату.

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