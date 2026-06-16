Україну заллє дощами: де сьогодні гримітимуть грози
Сьогодні, 16 червня, у більшості областей України очікуються короткочасні дощі з грозами. Також місцями прогнозуються пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
Погода в Україні
За її словами, сьогодні в Україні переважатиме волога повітряна маса, тому практично по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.
У західних та південних областях опади будуть менш інтенсивними й частіше чергуватимуться з проясненнями.
Вітер переважно західного напрямку, помірний. На заході та півночі можливі сильніші пориви до 12-14 метрів за секунду.
"Температура повітря - рахат-лукум, протягом дня 16-го червня очікується +19...+24 градуси, на сході та півдні України +22...+26 градусів", - розповіла синоптик.
Дощі 16 червня не відступають, але температура буде комфортна (інфографіка: РБК-Україна)
Погода у Києві
У столиці сьогодні також піде дощ, місцями з грозою. Температура повітря коливатиметься в межах +18+20 градусів.
Крім того, у Києві прогнозують поривчастий західний вітер.
Що далі з погодою
За прогнозом Діденко, потепління очікується перед найближчими вихідними. Температура повітря тоді підвищиться до 24-29 градусів тепла. Також у ці дні зменшиться кількість дощів.
Нагадаємо, днями Київ та область накрила потужна негода. Через сильну зливу в столиці підтоплено дороги, а автомобілі місцями наполовину пішли під воду.
Тим часом в Укргідрометцентрі розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.
Також метеорологи пояснювали, до чого готуватись Україні через глобальну зміну клімату.