На Украину обрушатся дожди: где сегодня будут грозы

Сегодня, 16 июня, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Также местами прогнозируются порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

Погода в Украине

По ее словам, сегодня в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, поэтому практически по всей территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

В западных и южных областях осадки будут менее интенсивными и чаще будут чередоваться с прояснениями.

Ветер преимущественно западный, умеренный. На западе и севере возможны более сильные порывы до 12-14 метров в секунду.

"Температура воздуха - рахат-лукум, в течение дня 16 июня ожидается +19...+24 градуса, на востоке и юге Украины +22...+26 градусов", - рассказала синоптик.

Дожди 16 июня не отступают, но температура будет комфортной (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице сегодня также пойдет дождь, местами с грозой. Температура воздуха будет колебаться в пределах +18+20 градусов.

Кроме того, в Киеве прогнозируют порывистый западный ветер.

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, потепление ожидается перед ближайшими выходными. Температура воздуха тогда повысится до 24-29 градусов тепла. Также в эти дни уменьшится количество дождей.