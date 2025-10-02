UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Синоптики попередили про заморозки найближчим часом: де саме

Фото: синоптики прогнозують заморозки грунту та в повітрі (Getty images)
Автор: Маловічко Юлія

В Україні в ніч на п’ятницю 3 жовтня очікуються заморозки в північних та західних областях на поверхні ґрунту. В окремих областях ймовірні заморозки в повітрі.

"Вночі 03 жовтня у більшості західних та північних областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий); в Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)”, - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що 2-4 жовтня у Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, що рівні небезпеки оголошують під час заморозків, щоб попередити про можливу шкоду для сільськогосподарських культур, садів, квітів та інших рослин, які не витримують низьких температур. Адже це може призвести до втрати урожаю та збитків.

Нагадаємо, що у жовтні середня температура в Україні буде на 1°С вище норми - від +7 до +13.

Водночас справжня зима вже в Карпатах. Сніг, сильний вітер та мінусова температура прийшла в гори, також зафіксували погану видимість, в тому числі через вітер.

Держслужби попереджають, що через такі погодні умови похід у гори може бути небезпечним. Туристам радять відмовитися від складних маршрутів та брати теплий одяг у разі походів.

Ще повідомлялось, що 24 вересня в Києві почалась метеорологічна осінь.Вона настала на тиждень пізніше за кліматичну норму.

При цьому, за прогнозами синоптиків та народних спостережень, у 2025 році очікується кілька хвиль потепління у жовтні.

