Головна » Життя » Суспільство

У Карпатах - справжня зима: на Піп Івані мороз і все засипало снігом

Четвер 02 жовтня 2025 11:48
У Карпатах - справжня зима: на Піп Івані мороз і все засипало снігом Фото: У Карпатах знизилася температура повітря (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Карпатах різко погіршилися погодні умови. Станом на ранок четверга, 2 жовтня, на горі Піп Іван було хмарно, температура повітря опустилася до -7°С, а швидкість вітру сягала 6 м/с. Видимість на вершині обмежена, територія вкрита снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття та Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

За даними метеорологів в області оголошено помаранчевий рівень небезпеки через заморозки. Вночі та вранці 2-3 жовтня температура в повітрі знижуватиметься до 0-5°С морозу.

У високогір’ї Карпат 2 жовтня вночі очікується 0-5° морозу, вдень температура повітря підніметься з -2°С до +3°С.

В Івано-Франківську: вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла. По області: вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

Попередження рятувальників

Через сніг, вітер та обмежену видимість похід у гори може бути небезпечним. Туристам радять відмовитися від складних маршрутів, брати теплий одяг, запас їжі, заряджений телефон і попереджати близьких про свій маршрут. Також рекомендують встановити мобільний додаток "Порятунок у горах".

Нагадаємо, на горі Піп Іван Чорногірський 1 жовтня встановилися зимові умови: сніг, сильний вітер та мінусова температура. На вершині випало 10-15 см снігу, а перемети місцями сягають пів метра.

Також РБК-Україна розповідало, що у жовтні 2025 року середня температура в Україні буде на 1°С вище норми - від +7 до +13. Заморозки очікуються вже в першій половині місяця, а стійке похолодання прийде наприкінці жовтня. Опадів прогнозують у межах норми, в Карпатах та Криму - більше.

