Синоптики предупредили о заморозках в ближайшее время: где именно

"Ночью 03 октября в большинстве западных и северных областей заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности, желтый); в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Также известно, что 2-4 октября в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что уровни опасности объявляют во время заморозков, чтобы предупредить о возможном вреде для сельскохозяйственных культур, садов, цветов и других растений, которые не выдерживают низких температур. Ведь это может привести к потере урожая и убытков.